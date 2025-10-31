Κώστας Τζαβάρας: Ασυλία… 58,8 δις σε servicers και funds | «Η… κακομεταχείριση στην τραγωδία των Τεμπών αγγίζει τα όρια του δικαστικού σκανδάλου» (video)

Σοβαρά ερωτήματα τίθενται σχετικά με τη νομιμότητα των φορολογικών απαλλαγών που φέρονται να εφαρμόζουν τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, αξιοποιώντας καταχρηστικά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 σε μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στον Ν. 4354/2015. Η πρακτική αυτή, όπως σημείωσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST o Κώστας Τζαβάρας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – DEA Νομικής, πρώην βουλευτής και υπουργός, έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο, καθώς ο τελευταίος νόμος δεν προβλέπει αντίστοιχες απαλλαγές. «Παρόλα αυτά τα funds servicers στην μεταβίβαση των απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια, τόσο τα ευθετούμενα όσο και τα μη ευθετούμενα αντί εφαρμόζουν τον ειδικότερο νόμο που είναι ο νόμος του 2015 εφαρμόζουν αυθαίρετα και κατά καταστρατήγηση τον νόμο 3156/2003 που αφορά άλλο αντικείμενο(…) και εδώ καρπώνονται παράνομα τεράστια ποσά τα οποία τα στερούν από τα ταμεία του δημοσίου.»

Οι φόροι και τα τέλη που ενδέχεται να έχουν αποφευχθεί από το 2016 έως το 2022 ανέρχονται σε περίπου 58,8 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 δισ. ευρώ. Ποσά που είχε υπολογίσει γραφείο οικονομολόγων στο οποίο είχε απευθυνθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και τα κατέθεσε, όπως είπε ο κ. Τζαβάρας «στη μνημειώδη δίκη που θα μείνει στην ιστορία – την αρνητική της Ελληνικής Δικαιοσύνης – όπου εκδόθηκε η περιβόητη απόφαση της ολομέλειες για τους servicers. Η οποία εκδόθηκε μέσα σε 10 ημέρες. και ευτυχώς την τιμή της δικαιοσύνης την έσωσαν οι 9 αεροπαγίτες οι οποίοι στη μειοψηφία τους έχουν εκθέσει με τον πιο πειστικό τρόπο γιατί δεν θα πρέπει το κράτος – εννοούμε όχι μόνο τη νομοθετική εξουσία αλλά και τη δικαστική – να δίνει τόσο μεγάλη ανοχή και τέτοια προστασία σε μια τόσο εντελώς ανορθολογικά λειτουργούσα αγορά στο χρηματοπιστωτικό πεδίο, όπως είναι η αγορά των λεγομένων servicers και των λεγομένων funds»

Υπό το πρίσμα αυτό, ερωτάται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αν έχει διερευνήσει τις σχετικές καταγγελίες και αν έχει προβεί σε ενέργειες για την ανάκτηση των φόρων και τελών που ενδέχεται να μην έχουν εισπραχθεί. Το ίδιο ερώτημα απευθύνεται και προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο Κώστας Τζαβάρας που έχει θέσει τα εξής ερωτήματα τόνισε πως απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Λέγοντας επίσης ότι «ακόμα και ο πρωτοετής ή δευτεροετής της Νομικής, γνωρίζει ότι ο ειδικότερος νόμος καταργεί τον προγενέστερο γενικό..».

Περιγράφοντας μια ανεξάρτητη αρχή που γίνεται πολιτικό όργανο με αφορμή την μετακίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως υποδιεύθυνση της ΑΑΔΕ καθώς «με υπουργική τροπολογία παίρνει αυτό τον πεθαμένο ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κάνει υποδιεύθυνση στην ΑΑΔΕ, αλλοιώνει όλη τη φυσιογνωμία της ΑΑΔΕ, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη, δεν είναι αποκλειστική η είσπραξη και δεν έχει την αρχή της ουδετερότητας».

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ…

Στην κουβέντα και τα ανοικτά ζητήματα που παραμένουν με την υπόθεση των Τεμπών. Η τραγωδία για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – DEA Νομικής, πρώην βουλευτής και υπουργός επισήμανε ότι την απονομή της δικαιοσύνης οφείλει να την κάνει ο δικαστής που έχει τις ιδιότητες: Αμερόληπτος, ανεξάρτητος από την εκτελεστική εξουσία και έντιμος. Αυτό εξακολουθεί στην Ελλάδα να είναι ζητούμενο….». Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση των Τεμπών, είπε ότι «έχει αγγίξει η κακομεταχείριση, κακοποίηση…, τα όρια του δικαστικού σκανδάλου»

Τονίζοντας ότι χάθηκαν κρίσιμες αποδείξεις καθώς «είχαμε την δικαιοσύνη να παραλείπει να προστατεύσει τον χώρο εντός του οποίου αφέθησαν οι κρίσιμες αποδείξεις μετά το συμβάν, με βάσει στις οποίες θα οδηγηθεί το δικαστήριο σε μια ασφαλή δίκαιη κρίση…» χώρο τον οποίο «κάποιοι με την ανοχή της δικαιοσύνης, την απουσία, την αδιαφορία της, τον κατέβαλαν τον έκαναν ότι ήθελαν και τελικά τον παρέδωσαν στην ανάκριση για να παίρνουν τα οστά των ανθρώπων μαζί με τις σάρκες και τα άλλα υπολείμματα των πεθαμένων, και, να τα πηγαίνουν σε ένα άλλο οικόπεδο και εκεί να πηγαίνει ο ανακριτής δήθεν και να κάνει έρευνες!» λέγοντας πως «αυτά τα εγκλήματα αγγίζουν τα όρια των εγκλημάτων, κατά της αξίας του ανθρώπων. Και εντούτοις εδώ δεν μιλάει κανένας!» θυμίζοντας πως 300 οστά παραμένουν μέχρι και σήμερα αταυτοποίητα.