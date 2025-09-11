Κώστας Τζιούμης: «Αναβαθμίζουμε τις σχολικές μας υποδομές, χαιρόμαστε να βλέπουμε χαμογελαστά παιδικά πρόσωπα»

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης παρέστη σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στον καθιερωμένο αγιασμό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο – 12ο Νηπιαγωγείο, στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου και στο Μουσικό Σχολείο.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς:

«Πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, με τον καθιερωμένο αγιασμό και τις ευχές της Εκκλησίας μας.

Εύχομαι σε όλα τα παιδιά, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, μια καλή σχολική χρονιά, πρώτα απ’ όλα με υγεία και στη συνέχεια με αφοσίωση, διάβασμα και πρόοδο.

Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τα σχολεία του Δήμου Τρίπολης. Πολλά από αυτά έχουν ήδη αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος “Μαριέτα Γιάννακου” και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την επόμενη διετία, προκειμένου οι σχολικές μας υποδομές να ανταποκρίνονται στο ύψος του καθήκοντος που επιτελούν και στη σημασία του εκπαιδευτικού έργου.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα να βλέπουμε σήμερα χαμογελαστά παιδικά πρόσωπα. Εύχομαι σε όλους καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.»