Κώστας Τζιούμης: “Είμαστε δίπλα στη νέα οικογένεια, στη μητέρα, στο παιδί”

Κοινή Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κα. Κορώνη – Παπαντωνίου Κλειώ, στο νέο Δημαρχείο Τρίπολης την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026. Αντικείμενο της συνέντευξης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την απόφαση ένταξης της πράξης «Ολιστικές Υπηρεσίες Στήριξης της οικογένειας και του παιδιού» στον Δήμο Τρίπολης. Η πράξη αυτή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» με προϋπολογισμό ύψους 1.761.544 ευρώ.

Ο δήμος Τρίπολης πρωτοπόρος και δίπλα στον άνθρωπο, δημιουργεί μια νέα κοινωνική δομή για να παρέχει αναβαθμισμένες και σύγχρονες υπηρεσίες φροντίδας σε όλες τις ευάλωτες ομάδες του τόπου μας, με πρωταρχικό αποδέκτη την οικογένεια και το παιδί. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες και επίκαιρες υπηρεσίες: στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, συμβουλευτική ζεύγους, σχολές γονέων, ειδική συμβουλευτική των νέων ζευγαριών και της μητρότητας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών, διαχείριση πένθους, νομική στήριξη, υπηρεσίες λογοθεραπείας, διατροφικές συμβουλές, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, θεατρικό παιχνίδι, κλπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Τζιούμης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τη δημιουργία αυτής της νέας κοινωνικής δομής, δεδομένου ότι ο δήμος μας σταθερά επενδύει στις κοινωνικές υπηρεσίες του. Μέσω αυτού του προγράμματος στοχεύουμε στην πρόληψη του κινδύνου της παιδικής φτώχειας, στην πολύπλευρη στήριξη της οικογένειας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, στην πρόληψη της περιθωριοποίησης των νέων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής με δημιουργικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας έμπρακτα την ομαλή κοινωνική ένταξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Δήμος μας αυτή τη φορά δίνει έμφαση κυρίως στην φροντίδα και υποστήριξη της εγκύου, της νέας μητέρας, του νεογνού και της οικογένειας. Οι υπηρεσίες αυτές στήριξης απευθύνονται στο σύνολο των δυνητικά ωφελούμενων στο πλαίσιο παραπομπής τους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας, ύστερα από άμεση διάγνωση αναγκών. Μέσω του σχεδίου δράσης αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό πλέγμα δράσης, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της οικογένειας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά ζητήματα όπως το δημογραφικό, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη μείωση του κινδύνου της φτώχειας.

Από την πλευρά της η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Κορώνη υπογράμμισε ότι είναι απολύτως ευχαριστημένη από τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου μας, ώστε όλοι οι δημότες της πόλης μας να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Όλο το κοινωνικό έργο των υπηρεσιών μας έρχεται να συμπληρωθεί και ενισχυθεί με τη συγκεκριμένη δράση, δεδομένου ότι ήδη έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, που απευθύνονται στις πλέον αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με τον κοινωνικό αποκλεισμό και σοβαρά προβλήματα. Σε αυτό το κομμάτι θα στοχεύσουμε και είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.