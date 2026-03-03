Τρίπολη: Επέτειος εις μνήμην των Απαγχονισθέντων Πατριωτών από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής

Η καθιερωμένη επετειακή εκδήλωση τιμής & μνήμης των Απαγχονισθέντων Πατριωτών από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής.πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 09.30 π.μ.

Τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με τις Αντιστασιακές Οργανώσεις και την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

09.30 π.μ. Προσέλευση επισήμων

09:45 π.μ. Τέλεση Ιερού Μνημοσύνου

10:00 π.μ. Ομιλία από την Φανή Ζαχαριάδου-Βράτιμου, Φιλόλογος 1ου ΓΕΛ Τρίπολης

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

10:30 π.μ. Τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

Κατάθεση στεφάνων

Προσκλητήριο Νεκρών

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Παράθεση του καθιερωμένου καφέ στο «Μεγάλο Καφενείο»

Σημ.: Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι τις 06.03.2026 στο τηλέφωνο 2713 600402.

ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΏΤΕΣ που κρεμάστηκαν στα μπαλκόνια της οδού Ταξιαρχών από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής:

Δεληγιάννης Στέφανος

Εξαρχέας Αντώνης

Ζυγούρης Γιώργος

Μαυροειδής Φώτης

Μάρος Κώστας

Πανούσης Γιάννης

Σούμπλης Θανάσης

Σταυρόπουλος Νικόλαος

Τσεμπέρης Κώστας

Φωκάς Μάριος