Κώστας Τζιούμης: «Κόσμημα η πλατεία Αγίας Βαρβάρας, οι δημότες την αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή»

Ο Δήμος Τρίπολης πραγματοποίησε τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Αγίας Βαρβάρας, παρουσία πλήθους πολιτών που ήδη απολαμβάνουν το νέο, αναβαθμισμένο χώρο.

Στην τοποθέτησή του, ο δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, εξέφρασε τη χαρά του για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα χαρούμενη μέρα διότι εγκαινιάζουμε αυτή την πλατεία που ήδη έχει δείξει ότι γίνεται ζωντανός χώρος συνάθροισης, μικρών και μεγάλων. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι θέλουμε να γίνονται έργα που τα απολαμβάνουν οι πολίτες».

Ο κ. Τζιούμης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο, ο οποίος απουσίαζε λόγω σοβαρής περιπέτειας υγείας, εκφράζοντας την ευχή να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία και να επιστρέψει σύντομα μαζί μας.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου: το δημοτικό συμβούλιο που έλαβε ομόφωνες αποφάσεις, τους συνεργάτες του, τους εργαζόμενους του Δήμου, τους μελετητές, τους μηχανικούς, τον ανάδοχο, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι η πλατεία αποτελεί πλέον ένα «κόσμημα» που αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τους δημότες.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:

• Την ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού, για την οποία –όπως ανακοίνωσε– έως τις 11 Σεπτεμβρίου κατατίθεται ο φάκελος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

• Την έναρξη του έργου βελτίωσης του δρόμου προς το Πανεπιστήμιο, με τη σχετική σύμβαση να υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα.

Κλείνοντας, ο κ. Τζιούμης απηύθυνε έκκληση προς όλους τους πολίτες να σεβαστούν και να φροντίζουν τη νέα πλατεία: «Είναι κρίμα έργα που κοστίζουν κόπο και πόρους να τα βανδαλίζουν και να καταστρέφονται».

Μετά την τελετή εγκαινίων, ακολούθησε συναυλία με το συγκρότημα Au Revoir.