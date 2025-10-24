﻿Κώστας Τζιούμης: “Με στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουμε τις υποδομές σε κάθε γωνιά του Δήμου Τρίπολης”

Ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις του, όχι μόνο εντός της πόλης αλλά και στις τοπικές μας κοινότητες, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας.

Ολοκληρώθηκαν μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου, όπως:

• Διανοίξεις και διαπλατύνσεις αγροτικών δρόμων για ευκολότερη πρόσβαση στις καλλιέργειες.

• Βελτιώσεις και επισκευές σε σημεία του οδικού δικτύου που είχαν υποστεί φθορές.

• Κλαδέματα και καθαρισμούς βλάστησης για καλύτερη ορατότητα και ασφαλέστερη διέλευση οχημάτων.

Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν πριν τη συγκομιδή της ελιάς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλότερη και ασφαλέστερη μετακίνησή τους προς τις καλλιέργειες.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν και τσιμεντοστρώσεις οδών εντός του οικισμού.

Κατά την επίσκεψή του ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: «Η αγροτική οδοποιία αποτελεί για εμάς προτεραιότητα, καθώς στηρίζει άμεσα τον πρωτογενή τομέα και διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών στα χωριά μας. Με στοχευμένες αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις βελτιώνουμε τις υποδομές, εξασφαλίζουμε ασφαλείς και λειτουργικούς δρόμους και ενισχύουμε την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια το έργο μας σε κάθε γωνιά του Δήμου Τρίπολης».