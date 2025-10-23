Κώστας Τζιούμης: “Με το νέο ΤΠΣ ενισχύουμε την Τοπική Οικονομία και δημιουργούμε ευκαιρίες για όλους”

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2025, στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, συζητήθηκε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Δημοτικές Ενότητες Βαλτετσίου, Σκιρίτιδας και Φαλάνθου — ένα ζήτημα που αφορά άμεσα το μέλλον των χωριών του δήμου Τρίπολης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κοινότητές μας θα αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στην τοποθέτησή του o Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης υπογράμμισε κυρίως τα εξής: “Το πολεοδομικό σχέδιο δεν είναι απλώς μια σειρά από χάρτες και κανονισμούς. Είναι η βάση για την ανάπτυξη υποδομών, τη δημιουργία δημόσιων χώρων και τη διασφάλιση ότι θα έχουμε τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες ώστε να ζούμε και να εργαζόμαστε με άνεση.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους.

Το πολεοδομικό σχέδιο επηρεάζει καθοριστικά την τοπική οικονομία, μέσα από τη δημιουργία υποδομών, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση ακινήτων και την προώθηση του τουρισμού. Ένα αποτελεσματικό σχέδιο μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη και να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη. Οι προτάσεις σας θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινότητάς μας”.

Την επόμενη ημέρα, λοιπόν, από την παρουσίαση, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, αρχίζει η διαδικτυακή υποβολή των τελικών σχολίων/παρατηρήσεων (για το προτεινόμενο σενάριο) στην σελίδα https://polsxedia.ypen.gov.gr/ του ΥΠΕΝ, η οποία και θα διαρκεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα εναλλακτικά σενάρια και την πρόταση του μελετητή και να υποβάλει στη ΠΛαΣ σχόλια και παρατηρήσεις, που λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από τους μελετητές. Διευκρινίζεται ότι τα σχόλια που υποβάλλονται δεν έχουν την έννοια της ένστασης και ως εκ τούτου δεν απαντώνται. Επισημαίνεται ότι η επίσημη διαδικασία της διαβούλευσης της πρότασης του μελετητή (και της ΣΜΠΕ) προβλέπεται να γίνεται κατά το δεύτερο στάδιο εκπόνησης της Α’ Φάσης του ΤΠΣ.