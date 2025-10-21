Κώστας Τζιούμης: “Με συνέπεια και πρόγραμμα προχωρούμε σε παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας”

“Με συνέπεια και πρόγραμμα προχωρούμε σε παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας” σημείωσε ο δήμαρχος Τρίπολης αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που εξελίσσονται και σχεδιάζονται για την αρκαδική πρωτεύουσα και τα χωριά.

Όπως αναφέρεται σχετικά, με συνέπεια και πρόγραμμα συνεχίζονται οι μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις του Δήμου στις γειτονιές . Συγκεκριμένα, μετά από χρόνιο αίτημα των κατοίκων και δεδομένου ότι δεν υπήρχε καν πεζοδρόμιο, τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην κατασκευή πεζοδρομίου επί των οδών Ευτέρπης και Δαιδάλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρέμβαση αυτή υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους του Δήμου, προς όφελος των δημοτών.

Τα έργα μικρής κλίμακας, σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις, τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και την αναβάθμιση του αστικού φωτισμού, θωρακίζουν την πόλη, ομορφαίνουν τις γειτονιές και αποδεικνύουν πως η Δημοτική μας Αρχή θέτει ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. «Συνεχίζουμε με συστηματικές παρεμβάσεις να αλλάζουμε την αστική καθημερινότητα των δημοτών μας, σεβόμενοι τις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος κ. Κώστας Τζιούμης.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κ. Βασίλης Κοττής τόνισε: «Τα συνεργεία του Δήμου καθημερινά προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης και να δημιουργούν έργα με σύγχρονες προδιαγραφές, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Παρόμοιες παρεμβάσεις συνεχίζονται και θα πραγματοποιούνται με προτεραιότητα και συνέπεια».