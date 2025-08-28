Κώστας Τζιούμης: «Σπουδαίο έργο ο περιφερειακός δρόμος, ξεκάθαρη η θέση μας για τις μονάδες καύσης απορριμμάτων»

Σε δύο πολύ σημαντικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο αναφέρθηκε ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη 28.8.2025.

Το πρώτο θέμα αφορούσε την υποβολή πρότασης για τον περιφερειακό δρόμο της Τρίπολης, ένα έργο με προϋπολογισμό 20.000.000 € συν 5.000.000 € για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.

«Μετά από πολλές δεκαετίες, ελπίζουμε να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός δρόμος. Θα λύσει σημαντικά κυκλοφοριακά θέματα της πόλης, ενώ ταυτόχρονα είναι και αντιπλημμυρικό έργο. Η προετοιμασία είναι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Περιφερειάρχη διότι προσωπικά ανέλαβε αυτή την ευθύνη και φτάσαμε στο σημερινό σημείο» είπε ο κ. Τζιούμης.

Το έτερο θέμα αφορούσε τη διαβούλευση για τα νέα εργοστάσια καύσης αποκριμάτων στη χώρα. Ο κ. Τζιούμης είπε ότι «το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης πήρε θέση υπέρ της παράτασης της διαβούλευσης και να προηγηθεί ένας εξαντλητικός διάλογος με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί ένα τέτοιο θέμα να αποφασίζεται ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης, έγινε ένα πρώτο βήμα για παράταση ενός μήνα, αλλά νομίζω δεν αρκεί. Επίσης, ο δήμος Τρίπολης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί στα γεωγραφικά του όρια τη μονάδα καύσης απορριμμάτων. Έχουμε ήδη μια μεγάλη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Παλαιόχουνη».