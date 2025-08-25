Κώστας Τζιούμης για τη Λευκή Νύχτα: «Ελάτε να απολαύσουμε τη φωτεινή Τρίπολη»
Θερμό κάλεσμα σε όλους τους δημότες, τους Αρκάδες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στη Λευκή Νύχτα, απευθύνει με μήνυμά του, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.
Με τη στήριξη του Δήμου, η Τρίπολη γεμίζει φως, μουσική και χαμόγελα, προσφέροντας μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και ευκαιρίες για αγορές σε εξαιρετικές τιμές.
Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο κ. Τζιούμης, υπογραμμίζει: «Για ακόμα μια φορά η Τρίπολη οργανώνει, βιώνει και χαίρεται τη δική της λευκή νύχτα. Με πρόθυμο συμπαραστάτη τον Δήμο προτείνουμε στους δημότες, στους Αρκάδες, σε κάθε επισκέπτη μια βραδιά ξεχωριστή, γεμάτη ζωντάνια και ομορφιά. Πέρα από τη διασκέδαση και την κοινωνική επαφή, όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα καταστήματα της πόλης προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα σε τιμές – πρόκληση.
Όπως είναι φυσικό, ο δήμος είναι αρωγός και συνεργάτης σε τέτοιες δράσεις και καλεί και προσκαλεί όλες και όλους στην Τρίπολη, το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου. Ελάτε να περάσουμε ώρες ευχάριστες, να στηρίξουμε την οικονομία του τόπου μας, να κάνουμε συμφέρουσες αγορές, να απολαύσουμε τη φωτεινή Τρίπολη.»