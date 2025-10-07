«Κουκουλοφόροι» με την απειλή όπλου μπούκαραν σε σπίτι ηλικιωμένης στην Ασπροπουλιά (video)

Στιγμές τρόμου έζησε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα μια 89χρονη γυναίκα στην Ασπροπουλιά, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι της με σκοπό τη ληστεία.

Οι άγνωστοι άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας όπλο, μπήκαν στο εσωτερικό της οικίας και άρχισαν να ψάχνουν τους χώρους. Παρά την αναστάτωση, τελικά δεν αφαίρεσαν κάτι και αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα.

Η ηλικιωμένη, αν και σοκαρισμένη, είναι καλά στην υγεία της. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, οι δράστες δεν την πείραξαν, ενώ το περιστατικό διερευνάται από την Αστυνομία με τις έρευνες σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ληστείας, η οποία έλαβε χώρα χθες (6.10.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, όταν άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισήλθαν σε οικία ημεδαπής και με την απειλή όπλου, αφού ερεύνησαν το χώρο, αποχώρησαν, δίχως να αφαιρέσουν κάτι. Δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.