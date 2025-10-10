Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας: Επιχείρησε να ταξιδέψει παράνομα για Γαλλία και συνελήφθη

Συνελήφθη, χθες (9.10.2025) το πρωί, στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, 21χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σομαλίας, για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Παρίσι Γαλλίας, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, ταξιδιωτικό έγγραφο, για τα οποίο είχε δηλωθεί κλοπή.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε δελτίο ταυτότητας Αρχών Βελγίου, το οποίο καταχωρηθεί ως κλεμμένο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.