Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ – Τα μέτρα που εξετάζονται

Μέσα στο επόμενο 20ήμερο η κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για τις ελαφρύνσεις προς τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, τις ενισχύσεις σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες καθώς και για τα μέτρα πολιτικής για το στεγαστικό. Πρόκειται για βασικά μέτρα οικονομικής πολιτικής που θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026 το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου καθώς και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 που θα υποβάλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες.