Γ. Ανδριανός στο BEST: «Το μαχαίρι θα φθάσει στο κόκκαλο» | Τι δείχνουν οι έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις | Ποιες οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (video)

“Είναι ξεκάθαρη η δέσμεσή μας το μαχαίρι να φθάσει στο κόκκαλο” και αυτό το χαρακτηριστικό μήνυμα έδωσε ο Γιάννης Ανδριανός τοποθετούμενος για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σταχυολόγησε όλες τις ενέργειες που τρέχουν από την κυβέρνηση με το να περάσει ο Οργανισμός στην ΑΑΔΕ και με το μια σειρά από Αρχές να επιληφθούν των ελέγχων, προκειμένου να ξεδιαλύνει το τοπίο σε ένα “σαθρό οικοδόμημα” όπως το χαρακτήρισε.

Αντέκρουσε τις αναφορές της αντιπολίτευσης περί γαλάζιου σκανδάλου -υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση αναγνώρισε το μερίδιο της δικής της πολιτικής ευθύνης- και στάθηκε στη διαχρονικότητα των παθογενειών, αλλά και στο γεγονός πως έρευνες -πέραν από αυτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας- ήδη εξελίσσονταν από την Ελληνική Δικαιοσύνη και απέφεραν καρπούς. Όπως είπε: “Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα γιατί όπως έχω πει χρωστάμε μόνο στους έντιμους αγρότες που παλεύουν, ιδρώνουν, μοχθούν για να παράγουν τα προϊόντα τους σε δύσκολες συνθήκες και σε ένα περιβάλλον με τεράστιες δυσκολίες”. Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την θωράκιση του τοπίου με τις επιδοτήσεις, ενώ αναλυτικά μίλησε και για τους φορείς πιστοποίησης που έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα τονίζοντας “υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους φορείς πιστοποίησης και ελέγχου. Προφανώς δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους… Όλες τις καταγγελίες που έχουμε για αυτούς τους οργανισμούς τις στέλνουμε στην Εισαγγελία και στις αρμόδιες αρχές ώστε να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι γιατί μόνο έτσι οι ελάχιστοι, οι απατεώνες, οι επιτήδειοι που έπαιρναν τα χρήματα να αποκαλυφθούν και να τα επιστρέψουν”.

Χαρακτηριστικές μεταξύ άλλων ήταν και οι αναφορές του Υφυπουργού για το μείζον όπως εξελίσσεται ζήτημα της λειψυδρίας. Η κατάσταση χτυπά “κόκκινο” σε πάρα πολλές περιοχές με την ακραία ξηρασία να επιτείνει το πρόβλημα. Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε συγκεκριμένες στα μέτρα και τις πολιτικές που ενεργοποιούνται σε κάθε κατεύθυνση και κεντρικά με την δημιουργία των απραίτητων Φορέων Διαχείρισης Υδάτων, αλλά και περιφερειακά επισημαίνοντας την αγαστή συνεργασία που υπάρχει και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ώστε να ενεργοποιηθούν έργα και στην άρδευση που είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε και να υπάρχει εξοικονόμηση των πόρων.