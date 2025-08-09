ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: «Θα επιβάλει κυρώσεις η Ευρώπη στην Τουρκία για τις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο;»

Το ζήτημα που αναδείχθηκε από πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας σύμφωνα με τις οποίες την Τετάρτη 6 Αυγούστου, η Τουρκική Φρεγάτα Gabya εμπόδισε τις έρευνες του υπό σημαία Γιβραλτάρ πλοίου Fugro Gauss, το οποίο εκτελούσε εργασίες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών στο πλαίσιο του East to MedCorridor – EMC και το οποίο θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, φέρνει με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γ. Μανιάτης.

Στην ερώτησή του ο Γ. Μανιάτης επισημαίνει ότι οι πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας επανέλαβαν την πρόθεσή τους να εμποδίσουν το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector). Υπενθυμίζεται ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας ξεκίνησε το 2011 με πρωτοβουλία του Γ. Μανιάτη και εντάχθηκε στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος επί Υπουργίας του το 2013.

Για τον λόγο αυτό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για τις «πειρατικές» της ενέργειες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, ζητά από την Ύπατη Εκπρόσωπο να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση του Great SeaInterconnector, του οποίου οι εργασίες έχουν παγώσει μετά τις παράνομες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εντός ανακηρυγμένης Ελληνικής ΑΟΖ έξω από την Κάσο πέρσι το καλοκαίρι και δεν αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Τέλος, ζητά από την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξετάσει αν η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι συμβατή με τις προϋποθέσεις για την εξαγωγή ευρωπαϊκών όπλων προς τη γειτονική μας χώρα και με ενδεχόμενη συμμετοχή της σε κοινά ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«Σύμφωνα με πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύονται στον τουρκικό και διεθνή τύπο, την Τετάρτη 6 Αυγούστου το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας διέκοψε την πορεία του υπό σημαία Γιβραλτάρ πλοίου Fugro Gauss, το οποίο εκτελούσε εργασίες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών στο πλαίσιο του East to Med Corridor – EMC και το οποίο θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη. Οι εργασίες γίνονταν στο πλαίσιο της NAVTEX 237/25 του σταθμού Λάρνακας. Παράλληλα, οι πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας επανέλαβαν την πρόθεσή τους να εμποδίσουν το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), το οποίο είναι ενταγμένο στη λίστα των έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Προτίθεται να προτείνει η Ύπατη Εκπρόσωπος την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για τις ανωτέρω πράξεις πειρατείας στα διεθνή ύδατα με τις οποίες εμποδίζεται το έργο του πλοίου Fugro Gauss;

Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει για να διασφαλίσει την υλοποίηση του Great Sea Interconnector του οποίου οι εργασίες έχουν παγώσει μετά τις παράνομες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εντός ανακηρυγμένης Ελληνικής ΑΟΖ έξω από την Κάσο πέρσι το καλοκαίρι;

Είναι συμβατή η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας με τα κριτήρια 4 και 5 της Κοινής Θέσης του Συμβουλίου 2008/944 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και τη συμμετοχή της σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα;»