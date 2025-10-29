Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για το ματς Καλαμάτα – Παναργειακός

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει ότι κυκλοφορούν προς διάθεσή των φιλάθλων της, τα εισιτήρια του αγώνα με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League 2, στο γήπεδο της Παραλίας (Σάββατο 1/11, στις 15:00).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ΄”Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας από τα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και το κατάστημα KALAMATA FC Official Store τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

Από την ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τετάρτη 29/10 | 09.30 – 17.00

Πέμπτη 30/10 | 09.30 – 17.00

Παρασκευή 31/10 | 09.30 – 17.00

Από το KALAMATA FC Official Store

Τετάρτη 29/10 | 09.30 – 14.00

Πέμπτη 30/10 | 09.30 – 14.00 & 18.00-21.00

Παρασκευή 31/10 | 09.30 – 14.00 & 18.00-21.00

Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/4nMi27O

Την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια θα ανοίξουν 2 ώρες πριν την καθορισμένη έναρξη του αγώνα.

Τιμές Εισιτηρίων:

VVIP: 40 ευρώ

VIP1: 15 ευρώ

VIP2 : 15 ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Α: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Β: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 4: 10 Ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ (Ηλικία έως 18 ετών) : 5 Ευρώ [Αγορά μόνο από τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα και σε περιορισμένο αριθμό].

ΘΥΡΑ 1 {Οικογενειακή Κερκίδα}: 15 Ευρώ (1 Ενήλικας & 1 παιδί έως 18 ετών)

Υπογραμμίζεται πως για την διασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων, των αθλητών και του αγωνιστικού χώρου αλλά και την αποφυγή μελλοντικών κυρώσεων, κατά την είσοδο των φιλάθλων στο Στάδιο, δεν θα επιτραπούν μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.

Επιπλέον σημείο πώλησης:

Wayside coffee & shisha, Λυκούργου 24

Τα Άτομα με Αναπηρία θα μπορούν να επικοινωνούν και να δηλώνουν την κράτηση θέσης τους στον τηλεφωνικό αριθμό 27211 81356 την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρες 10:30 – 13:00.

Ακολούθως και αφού πιστοποιείται πως είναι ΑμεΑ, το όνομά τους θα καταγράφεται στη σχετική λίστα με σειρά προτεραιότητας μέχρι και την κάλυψη του αριθμού των θέσεων.

Πληροφορίες στο τηλ. 2721181356 και στο [email protected]