Κύπελλο Ελλάδας: ΓΣ Γαργαλιάνοι – Απόλλωνας Πατρών 63-67

Τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας τον μαχητικό Απόλλωνα Πατρών, γνώρισε σήμερα η ομάδα μπάσκετ των Γαργαλιάνων ύστερα από μεγάλη μάχη στο παρκέ. Η ομάδα των Γαργαλιάνων στο Πελοποννησιακό αυτό ντέρμπι Κυπέλλου έδειξε πολύ θετικά, εν όψει και της προσπάθειας που θα κάνει στο πρωτάθλημα της National League 2.

Ένας ιστορικός αγώνας για τον σύλλογο των Γαργαλιάνων που έφθασε για η πρώτη φορά στην ιστορία του να αγωνίζεται στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Με προβάδισμα τριών πόντων στην πρώτη περίοδο, έναν πόντο πίσω στην δεύτερη και έναρξη δευτέρου ημιχρόνου με έναν άσο διαφορά, η ομάδα εντυπωσίασε με την εμφάνιση της, δείχνοντας μέρος των μεγάλων δυνατοτήτων της παρά το γεγονός ότι έχασε στο φινάλε του αγώνα με 63-67.

Παρακολουθήστε ξανά τον αγώνα στο παρακάτω link:

Διαιτητές: Ρίζος, Λιαρομάτης, Μπολάνο

Δεκάλεπτα: 17-14, 28-29, 49-48, 63-67

ΓΣ Γαργαλιάνων (Γκαβανόπουλος): Νικολιδάκης 7(1), Ψαρόπουλος 3(1), Τασσόπουλος 5(1), Μακαριάδης 13(4), Δαμιανάκος 14(4), Γαβρίλης-Κοζεβέρος 2(1), Γυφτάκης 1, Βουτσίσεβιτς 18(4)

Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης) : Kιέρ 10, Χειλάρης, Παπαφωτίου, Μανακάς 12(1), Ανέστης 25(3), Ζούμπος 5(1), Αθανασόπουλος 2, Κώττας 4(1), Παύλος 9(3)

Αποτελέσματα

Β’ Φάση

20/9

1η Αγωνιστική

17.30 Αθηναϊκός-Δάφνη

17.00 ΑΕ Βαρθολομιού-Δόξα Λευκάδας 49-84

17.30 ΚΟ Χολαργού-Κόροιβος

17.00 Γαργαλιάνοι-Απόλλων Π. 63-67

17.00 Αμύντας-Ψυχικό 75-104

17:00 Εκπ. Φρυγανιώτη-ΓΣ Σοφάδων

Σύλλας Λ. Αιδηψού-Ελευθερούπολη 78-80