Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος: Πανθουριακός με Παναχαϊκή και Μιλτιάδης με ΠΑΣ Πύργος

Στα γραφεία της ΕΠΟ πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) οι κληρώσεις της 1ης και 2ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, που “επιστρέφει” ύστερα από 7 χρόνια. Οι ομάδες της Μεσσηνίας κληρώθηκαν ως εξής: Πανθουριακός εντός έδρας με Παναχαϊκή και Μιλτιάδης εκτός έδρας με ΠΑΣ Πύργος.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες της Γ΄ Εθνικής καθώς και κυπελλούχοι ή φιναλίστ των ΕΠΣ. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 98 σωματεία. Για την 1η φάση οι ομάδες έχουν χωριστεί σε 15 γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια.

Στην κλήρωση της 2ης φάσης θα κληρωθούν νικητές ζευγαριών (πχ Νικητής 1-Νικητής 2) και οι ομάδες θα αγωνιστούν επίσης σε γκρουπ, με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί από την 1η φάση.

Τα παιχνίδια της 1ης και της 2ης φάσης θα είναι μονά και σε αυτά που θα λήξουν ισόπαλα, θα υπάρξει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι χωρίς τη μεσολάβηση παράτασης.

Αναλυτικά, τα «ζευγάρια» που προέκυψαν για την 1η φάση:

1η φάση – 6/7 Σεπτεμβρίου

1ο γκρουπ

Αρης Αβάτου-Αετός Οφρυνίου

Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμνίου

Ξάνθη-Ορέστης Ορεστιάδας

Πανθρακικός-Αρης Πηγών

2ο γκρουπ

Ακρίτες Συκεών-ΠΑΟΚ Κρηστώνης

ΠΑΟΚ Δυτικού-Απόλλων Κρύας Βρύσης

Απόλλων Καλαμαριάς-Κιλκισιακός

Πρόκριση άνευ αγώνα: Ηρακλής Θερμαϊκού

3ο γκρουπ

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Νάουσα

Θερμαϊκός Θέρμης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Αστέρας Αγ. Νικολάου-ΑΕ Ευόσμου

Πρόκριση άνευ αγώνα: Βέροια

4ο γκρουπ

Ερμής Εξοχής-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου

Μακεδονικός Σιάτιστας-Εορδαϊκός

Πιερικός-Ρήγας Φεραίος

Σαρακηνός Βόλου-Κοζάνη

5ο γκρουπ

Θύελλα Κατσικάς-Αρης Φιλιατών

ΑΕ Λευκίμμης-Θεσπρωτός

Μέγας Αλ. Αετού-ΑΕ Νέας Σελεκείας

ΑΠΣ Ολύμπιας-Καστοριά

7ο γκρουπ

Αγράφων ΑΟ ο Κατσαντώνης-Πυλαριακός

Πρόοδος Ρωγων-Τηλυκράτης

Αναγέννηση Αρτας-Παναγρινιακός

Πρόκριση άνευ αγώνα: ΑΟ Οδυσσέας Γραβιάς

6ο γκρουπ

Αστέρας Σταυρού-Ανθούπολη

Ηρακλής Λάρισας-Αστέρας Καρδίτσας

ΑΕ Μαλεσίνας-Λαμία

Τρίκαλα-Ελασσόνα

8ο γκρουπ

Θύελλα Πατρών-Αρης Πατρών

Παναιγιάλειος-Ζάκυνθος

Πανθουριακός-Παναχαϊκή

ΠΑΣ Πύργος-Μιλτιάδης Πύργου

9ο γκρουπ

Κόρινθος-Αστέρας Βλαχιώτη

Μανδραϊκός-Ερμής Μελιγούς

Μπομπουλίνα Σπετσών-Πανγυθεατικός

Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Λουτράκι

10ο γκρουπ

Εθνικός Πειραιώς-Αίας Σαλαμίνας

Κένταυρος Βριλησσίων-Δόξα Βύρωνα

Αστέρας Βάρης-Μικρασιατικός Αστέρας

Σαρωνικός Αναβύσσου-Ιωνικός

11ο γκρουπ

Αρης Πετρούπολης-Αναγέννηση Σχηματαρίου

Νέα Αρτάκη-Αμαρυνθιακός

Νέα Ιωνία-ΑΟ Καρύστου

ΑΟ Χαϊδαρίου-Ηλυσιακός

12ο γκρουπ

Ρεθυμνιακός-Γρανίτης Αγ. Μαρίνας

Νέος Κισσαμικός-Γιούχτας

Ατσαλένιος-Αγιος Νικόλαος Κρήτης

13ο γκρουπ

ΑΕΡ Αφάντου-Ρόδος

Διαγόρας Ρόδου-Απόλλων Καλυθιών

14ο γκρουπ

Καρλόβασι-Ποσειδών Καρδαμύλων

15ο γκρουπ

Πρόκριση άνευ αγώνα: ΑΕ Μυκόνου

2η φάση – 13/14 Σεπτεμβρίου

1ο γκρουπ

Νικητής (Αρης Αβάτου-Αετός Οφρυνίου) – Νικητής (Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμνίου)

Νικητής (Πανθρακικός-Αρης Πηγών) – Νικητής (Ξάνθη-Ορέστης Ορεστιάδας)

2ο γκρουπ

Νικητής (Απόλλων Καλαμαριάς-Κιλκισιακός) – Ηρακλής Θερμαϊκού

Νικητής (ΠΑΟΚ Δυτικού-Απόλλων Κρύας Βρύσης) – Νικητής (Ακρίτες Συκεών-ΠΑΟΚ Κρηστώνης)

3ο γκρουπ

Νικητής (Θερμαϊκός Θέρμης-Ποσειδώνας Μηχανιώνας) – Νικητής (ΑΕ Αλεξάνδρειας-Νάουσα)

Νικητής (Αστέρας Αγ. Νικολάου-ΑΕ Ευόσμου) – Βέροια

4ο γκρουπ

Νικητής (Μακεδονικός Σιάτιστας-Εορδαϊκός) – Νικητής (Ερμής Εξοχής-Εθνικός Ν. Κεραμιδίου)

Πρόκριση άνευ αγώνα: Πιερικός-Ρήγας Φεραίος

Πρόκριση άνευ αγών: Σαρακηνός Βόλου-Κοζάνη

5ο γκρουπ

Νικητής (Θύελλα Κατσικάς-Αρης Φιλιατών) – Νικητής (ΑΕ Λευκίμμης-Θεσπρωτός)

Νικητής (ΑΠΣ Ολύμπιας-Καστοριά) – Νικητής (Μέγας Αλ. Αετού-ΑΕ Νέας Σελεκείας)

6ο γκρουπ

Νικητής (Ηρακλής Λάρισας-Αστέρας Καρδίτσας) – Νικητής (Αστέρας Σταυρού-Ανθούπολη)

Πρόκριση άνευ αγώνα: ΑΕ Μαλεσίνας-Λαμία

Πρόκριση άνευ αγώνα: Τρίκαλα-Ελασσόνα

7ο γκρουπ

Νικητής (Πρόοδος Ρωγων-Τηλυκράτης) – Νικητής (Αγράφων ΑΟ ο Κατσαντώνης-Πυλαριακός)

Νικητής (Αναγέννηση Αρτας-Παναγρινιακός) – ΑΟ Οδυσσέας Γραβιάς

8ο γκρουπ

Νικητής (Θύελλα Πατρών-Αρης Πατρών) – Νικητής (Παναιγιάλειος-Ζάκυνθος)

Νικητής (ΠΑΣ Πύργος-Μιλτιάδης Πύργου) – Νικητής (Πανθουριακός-Παναχαϊκή)

9ο γκρουπ

Νικητής (Μανδραϊκός-Ερμής Μελιγούς) – Νικητής (Κόρινθος-Αστέρας Βλαχιώτη)

Πρόκριση άνευ αγώνα: Μπομπουλίνα Σπετσών-Πανγυθεατικός

Πρόκριση άνευ αγώνα: Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Λουτράκι

10ο γκρουπ

Νικητής (Εθνικός Πειραιώς-Αίας Σαλαμίνας) – Νικητής (Κένταυρος Βριλησσίων-Δόξα Βύρωνα)

Νικητής (Σαρωνικός Αναβύσσου-Ιωνικός) – Νικητής (Αστέρας Βάρης-Μικρασιατικός Αστέρας)

11ο γκρουπ

Νικητής (Νέα Αρτάκη-Αμαρυνθιακός) – Νικητής (Αρης Πετρούπολης-Αναγέννηση Σχηματαρίου)

Πρόκριση άνευ αγώνα: Νέα Ιωνία-ΑΟ Καρύστου

Πρόκριση άνευ αγώνα: ΑΟ Χαϊδαρίου-Ηλυσιακός

12ο γκρουπ

Νικητής (Ρεθυμνιακός-Γρανίτης Αγ. Μαρίνας) – Νικητής (Ατσαλένιος-Αγιος Νικόλαος Κρήτης)

Πρόκριση άνευ αγώνα: Νέος Κισσαμικός-Γιούχτας

13ο γκρουπ

Πρόκριση άνευ αγώνα: ΑΕΡ Αφάντου-Ρόδος

Πρόκριση άνευ αγώνα: Διαγόρας Ρόδου-Απόλλων Καλυθιών

14ο γκρουπ

Πρόκριση άνευ αγώνα: Καρλόβασι-Ποσειδών Καρδαμύλων

15ο γκρουπ

Πρόκριση άνευ αγώνα: ΑΕ Μυκόνου