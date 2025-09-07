Κύπελλο Μεσσηνίας: Ποιες ομάδες προκρίθηκαν στην Γ’ φάση του θεσμού

Έξι ομάδες, καθώς εκκρεμεί ένας αγώνας σήμερα και τρεις προγραμματισμένοι για την Τετάρτη 10 του μηνός, πέρασαν σήμερα στην επόμενη φάση του θεσμού του κυπέλλου Μεσσηνίας.

Τα σημερινά αποτελέσματα για την Β’ φάση:

ΑΕ Μάνης – ΑΟ Καλλιθέας 2-0

ΠΑΟΚ Ασπροχώματος – ΑΟ Λαιΐκων 1-0

Τέλλος Άγρας – ΑΟ Φοινικούντας 2-1

Θύελλα Χαρακοπιού – Ατρόμητος Πλατύ 4-0

Αναγέννηση Παραλίας – Εθνικός Μελιγαλά 3-1

ΑΟ Μεθώνης – ΑΕ Λογγάς 2-2 καν. διάρκεια/4-5 πέναλτι

ΑΟ Ομόνοια – Μεσσηνιακός Γ.Σ. 20:00

ΑΟ Μιλτιάδης – Πάμισος Μεσσήνης Τετάρτη 10/9/2025

ΑΣ Πανθουριακός – Δόξα Καλαμάτας Τετάρτη 10/09/2025

Εράνη Φιλιατρών – ΑΟ Κυπαρισσίας Τετάρτη 10/09/2025

Tα ζευγάρια της Γ’ φάσης του Κυπέλλου Μεσσηνίας:

Ακρίτας Κορώνης – ΑΕ Μάνης

ΑΟ Στενωσιάς – ΑΟ Μιλτιάδης/ Πάμισος Μεσσήνης

ΠΑΟΚ Ασπροχώματος – ΑΟ Διαβολιτσίου

ΑΟ Πατίστα – Τέλλος Άγρας

Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΣ Πανθουριακός/ Δόξα Καλαμάτας

Αναγέννηση Παραλίας – ΑΕ Λογγάς

Παπαφλέσσας Χώρας – Εράνη Φιλιατρών/ ΑΟ Κυπαρισσίας

ΑΟ Ομόνοια / Μεσσηνιακός Γ.Σ. – Παναθηναϊκός Καλαμάτας