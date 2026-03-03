Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κύπρος: Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης – Οι οδηγίες προς τους πολίτες αν ακουστούν σειρήνες

Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή με το υπουργείο Εσωτερικών να δίνει οδηγίες προς τους πολίτες.

Με ανάρτησή του στο X το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου παρουσιάζει μια φωτογραφία η οποία απεικονίζει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχουν μαζί τους οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τους συμβουλεύουν μάλιστα  να έχουν έτοιμο προληπτικά ένα τέτοιο σακίδιο.

«Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές»  αναφέρει η ανακοίνωση που ανέβηκε στο Χ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 
