Συγκινητική εκδήλωση – αφιέρωμα: «Ο Λεωνίδας της Κερύνειας», Αντιστράτηγος Νικόλαος Κατούντας: Ο μεγάλος ήρωας της Κύπρου και της Ελλάδας (pic’s)

Ως ένα διαχρονικό σύμβολο ανδρείας και θυσίας για την πατρίδα, ο Νικόλαος Κατούντας τιμήθηκε απόψε στην Καλαμάτα. Την εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Έλληνα αξιωματικό που έπεσε ηρωικά στην Κερύνεια το 1974 κατά την τουρκική εισβολή, και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης, διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σε κλίμα συγκίνησης και με διαχρονικό και πάντοτε ηχηρό το μήνυμα για την ελευθερία, η εκδήλωση – αφιέρωμα: «Ο Λεωνίδας της Κερύνειας», Αντιστράτηγος Νικόλαος Κατούντας: Ο μεγάλος ήρωας της Κύπρου και της Ελλάδας, του Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπενθύμισε τη θυσία εκείνων που για την πατρίδα πολέμησαν ηρωικά, με περίσσιο πάθος και αυταπάρνηση, και συνάμα το χρέος να διατηρείται ζωντανή η μνήμη τους και να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και μέσα από εκδηλώσεις όπως η αποψινή.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ.: Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας και Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη εκπροσώπησε ένστολος απεσταλμένος.

Για τον ήρωα Αντιστράτηγο Νικόλαο Κατούντα μίλησαν οι κ.L. Πέτρος Παπαπολυβίου, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σάββας Καλεντερίδης, Γεωπολιτικός αναλυτής και Εκδότης, Γεώργιος Πραχαλιάς, Στρατιωτικός ε.α. και Γεωπολιτικός, Θανάσης Χρήστου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος και φιλόλογος Βίκυ Φλέσσα.