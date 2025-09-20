Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Κυβερνοεπίθεση που είχε ως στόχο έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τις λειτουργίες σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Χίθροου του Λονδίνου, Βρυξελλών και Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τους διαχειριστές.

Η επίθεση έχει καταστήσει τα αυτοματοποιημένα συστήματα μη λειτουργικά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν», τονίζεται.

Το Heathrow προειδοποίησε επίσης για καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή, την Collins Aerospace.

