Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια για 200.000 ευρώ

Συνελήφθη ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό βυζαντινές εικόνες, καθώς και δύο Ευαγγέλια –του 1737 και του 1761– έναντι 200.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., τη στιγμή που ο ηγούμενος επιχειρούσε να πουλήσει τις εικόνες στον αστυνομικό που παρίστανε τον αγοραστή.

Ως προς τους τέσσερις ιδιώτες συλληφθέντες, κατά πληροφορίες, πρόκειται για έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν μεσάζοντα, καθώς και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να πουλούσε αρχαία νομίσματα.