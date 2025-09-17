Η απελευθέρωση του Γιάννη: Το «κατ’ εξαίρεση» που άλλαξε την ιστορία…

Είναι αλήθεια ότι δύο άνθρωποι που πίεσαν την κεντρική εξουσία για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο τότε πρόεδρος της Ε.Ο.Κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος και ο αντιπρόεδρος, αείμνηστος Γιώργος Κολοκυθάς. Η αρχή της προσπάθειας έγινε με παρέμβαση στον τότε Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δημήτρη Καλογερόπουλο.

Το αίτημα, ωστόσο, δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί άμεσα, λόγω των ιδιαίτερων διατάξεων του νόμου περί ιθαγένειας. Παρ’ όλα αυτά, οι Βασιλακόπουλος και Κολοκυθάς, πεπεισμένοι πως είχαν μπροστά τους ένα αθλητικό «ακατέργαστο διαμάντι», που μπορούσε να προσφέρει τα μέγιστα στην Εθνική Ομάδα, δεν εγκατέλειψαν τις πιέσεις τους.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν ο Γιώργος Κολοκυθάς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μέσω τρίτου προσώπου. Ο Σαμαράς, ο οποίος έτρεφε βαθύ σεβασμό και εκτίμηση για τον «γίγαντα», όπως συνήθιζε να τον αποκαλεί, Γιώργο Κολοκυθά, άκουσε με προσοχή το αίτημα.

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον τότε υπουργό Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, εκφράζοντας την ισχυρή του βούληση να δοθεί ελληνικό διαβατήριο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ακόμη κι αν χρειαζόταν να υπογράψει ο ίδιος κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων διατάξεων. Με την απόκτηση του διαβατηρίου από τον Γιάννη, άνοιξε ο δρόμος ώστε να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Στις αρχές Ιουλίου 2013, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον, πλέον, Έλληνα διεθνή και επιλεγέντα στο NBA Draft, Γιάννη Αντετοκούνμπο, μαζί με την οικογένειά του και τους δύο εκπροσώπους του. Μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή είναι ότι στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο μικρότερος γιος του πρωθυπουργού, Κώστας Σαμαράς.

Ένα χρόνο αργότερα, στις αρχές Αυγούστου 2014, μετά από πρόσκληση του Γιώργου Βασιλακόπουλου, ο Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε την Εθνική Ομάδα στο ΟΑΚΑ, στην παρθενική προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα χρώματα της Ελλάδας.

πηγή: www.grizoilikoi.blogspot.com