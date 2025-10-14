Λέγεται “περίοδος ανάπαυσης”: Όταν η εταιρεία σε πληρώνει για να κάνεις ένα διάλειμμα 3-6 μηνών

Είναι οι λεγόμενες εταιρικές άδειες “sabbatical”, ένα προνόμιο που ξεκίνησε από τον ακαδημαϊκό χώρο και πλέον υιοθετείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Στον κόσμο των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου το burnout δεν είναι απλώς κίνδυνος αλλά καθημερινότητα, ένα νέο είδος «bonus» αρχίζει να αποκτά αξία. Όχι με τη μορφή μετοχών ή πριμ, αλλά με χρόνο: οργανωμένες, πληρωμένες άδειες διάρκειας από τρεις έως έξι μήνες. Σχεδιασμένες για να επιτρέπουν στα στελέχη να αποσυνδεθούν, να σπουδάσουν, να ταξιδέψουν ή να αφιερωθούν σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Οι εταιρείες θέλουν να δώσουν στα πιο ικανά στελέχη τους, χώρο και χρόνο να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και να ανανεωθούν. Photo: 123RF

Η λογική πίσω τους είναι απλή, αλλά καθόλου τυχαία: να κρατήσουν ικανοποιημένα τα πιο ικανά στελέχη, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και να μειώσουν την πιθανότητα αποχώρησης. Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία, η ψυχολογική και επαγγελματική ανθεκτικότητα μετατρέπεται σε στρατηγικό στόχο. Κι έτσι, το νέο κίνητρο δεν είναι τα περισσότερα χρήματα, αλλά ο περισσότερος χρόνος.

