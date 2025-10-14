Mηχανικός αποκαλύπτει -Πόση βενζίνη πρέπει να βάζω στο αυτοκίνητό μου

Ο χρυσός κανόνας για το ρεζερβουάρ που μπορεί να σου γλιτώσει εκατοντάδες ευρώ σε βλάβες δεν είναι ούτε τα 10 ευρώ, ούτε το φουλάρισμα.

Αν και πλέον οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί, όλοι λίγο-πολύ έχουμε βρεθεί σε κάποιο βενζινάδικο και, βλέποντας την τιμή, είπαμε από μέσα μας: «Ας βάλω 10-15 ευρώ, φτάνουν για τώρα». Ακόμα κι αν φτάνουν, αυτή η συνήθεια όπως αποκαλύπτουν οι μηχανικοί μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ακριβή απ’ όσο νομίζεις.

Ο λόγος είναι ότι η ποσότητα του καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ δεν επηρεάζει μόνο το πόσο μακριά θα φτάσεις, αλλά και τη θερμοκρασία, την πίεση και τη φθορά διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος τροφοδοσίας.