Λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένο το Κλειστό Προπονητήριο στο πρώην Πολυκλαδικό (video)

Προς χρήση μετά από εντατικές παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του, δίνεται εκ νέου το Κλειστό Προπονητήριο στο πρώην Πολυκλαδικό της Καλαμάτας. Οι εκτεταμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

Στην αθλητική εγκατάσταση βρέθηκαν σήμερα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Κλειστό Γυμναστήριο του πρώην Πολυκλαδικού, σε έναν χώρο που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, μαθητές και μαθήτριες της Καλαμάτας.

Και είμαστε χαρούμενοι, καθώς αυτός ο χώρος, τον μήνα αυτό που πέρασε, ανακατασκευάστηκε από συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας και παραδίδεται σήμερα προς λειτουργία και πάλι το Κλειστό Προπονητήριο, ασφαλές και αισθητά αναβαθμισμένο .

Εργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει, που είναι απαραίτητες για να είναι κατάλληλο το περιβάλλον για τους αθλητές μας, εργασίες που θα έπρεπε να έχουν γίνει κανονικά από το καλοκαίρι τουλάχιστον. Όμως δυστυχώς οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στα σχολεία και τώρα έφτασε ο καιρός να υλοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Και οι προσπάθειες συνεχίζονται.

Συνεχίζονται γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” έχουν ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική μελέτη που αφορά την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου. Μια μελέτη η οποία είναι προϋπολογισμού 220.000 €, θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα και πιστεύουμε ότι την περίοδο του καλοκαιριού θα μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη ανακατασκευή που θα έρθει να συμπληρώσει τις εργασίες που έγιναν αυτό μήνα.

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω στο πρόσωπο των αντιδημάρχων, του Γιώργου Λαζαρίδη και του Δημήτου Μασταγγελόπουλου τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό μέσα σε αυτό το μήνα να υλοποιήσουν παρεμβάσεις που ήταν ιδιαίτερες και δύσκολες. Και βέβαια η προσπάθειά μας για να αναβαθμίζουμε τους αθλητικούς χώρους και όχι μόνο και τα σχολεία και όλους τους χώρους που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας, συνεχίζονται».

Ως προς τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν αυτές αφορούσαν την άρση της επικινδυνότητας και την βελτίωση των συνθηκών για αθλητές και μαθητές που έκαναν χρήση του Κλειστού Προπονητηρίου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες υγρομόνωσης στην ταράτσα, αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, αποκατάσταση των wc, των μπάνιων και των αποδυτηρίων, αλλαγή των σωληνώσεων ύδρευσης, αλλά και εκτεταμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί. Παράλληλα από τα συνεργία προχώρησαν και άλλες στοχευμένες εργασίες ώστε η εγκατάσταση να πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας και καταλληλότητας.