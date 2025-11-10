Ο Δήμος Καλαμάτας στο Greek Tourism Workshop στη Χάγη – Ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με την Ολλανδική αγορά

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στο Greek Tourism Workshop που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 στη Χάγη, στο ξενοδοχείο Van der Valk Den Haag – Nootdorp, στο πλαίσιο της στοχευμένης στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής της πόλης. Η παρουσία του Δήμου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη του προορισμού σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος.

Η ύπαρξη άλλωστε της απευθείας πτήσης Amsterdam – Kalamata της Transavia παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών από την Ολλανδική αγορά, ενισχύοντας τη δυναμική της περιοχής για ταξίδια τόσο εντός όσο και εκτός της θερινής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αντιπροσωπεία του Δήμου Καλαμάτας συμμετείχε σε 14 B2B συναντήσεις με Ολλανδούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, tour operators και travel advisors και σε 2 συναντήσεις με Ολλανδικά Media. Από τις συναντήσεις προέκυψε ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν είχαν σαφή εικόνα για το πλήρες τουριστικό προφίλ της Καλαμάτας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συνεχούς και στοχευμένης προβολής του προορισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες γνώριζαν τις “Ελιές Καλαμάτα”, χωρίς όμως να τις έχουν συνδέσει με την πόλη και τον προορισμό, στοιχείο που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας του brand Kalamata.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου του Δήμου για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Καλαμάτας, μέσα από στοχευμένες δράσεις σε αγορές της Ευρώπης, την ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες του τουρισμού, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την προώθηση του προορισμού Kalamata ως μιας ελκυστικής, αυθεντικής και βιώσιμης επιλογής για επισκέπτες όλο τον χρόνο

Ο Δήμος Καλαμάτας εκφράζει τις ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συνεργασία, καθώς και προς την εταιρεία Tourism Media & Events για την υψηλού επιπέδου διοργάνωση και τη δυνατότητα ουσιαστικών επαφών με την Ολλανδική αγορά.