Λειτουργούν 293 κάμπινγκ σε όλη την Ελλάδα: Εντυπωσιακές πληρότητες και τιμές για οικογένειες

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Με τον Αύγουστο να καταγράφει εντυπωσιακές πληρότητες, φτάνοντας σε περιπτώσεις ακόμη και το 100%, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Σεπτέμβριο.

Εντυπωσιακές πληρότητες στα κάμπινγκ

«Το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο των κάμπινγκ είναι να διατηρηθεί η τουριστική δυναμική στο κρίσιμο διάστημα από τις 24 Αυγούστου έως τις 24 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες και η φετινή σεζόν να κλείσει όχι απλώς στα περσινά επίπεδα, αλλά γιατί όχι και με μια μικρή αύξηση στον τζίρο», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κάμπινγκ και του Συλλόγου Κάμπινγκ Χαλκιδικής, Αντώνης Δεληδημητρίου.

«Το τι μέλλει γενέσθαι τελικά θα εξαρτηθεί από τον καιρό και τη διάθεση των ταξιδιωτών για το εάν θα συνεχίσουν τις εξορμήσεις τους στο κρίσιμο διάστημα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου», επισημαίνει και προσθέτει εμφατικά: «Το κρίσιμο αυτό διάστημα θα κρίνει και τα τελικά ταμεία».

