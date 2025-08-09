Λένα Σαμαρά: Το γλυκό κορίτσι που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σκορπώντας πανελλήνια θλίψη

Είχε μεγάλα γαλάζια μάτια, καστανόξανθα μαλλιά και φωτεινό χαμόγελο. Κάποτε άκουγε Cranberries και Beatles και αναρτούσε στο Facebook φωτογραφίες πολύχρωμες με αστέρια, κι άλλες με εκείνη παιδί, αγκαλιασμένη με την οικογένειά της και με την καλύτερη φίλη της. Όποτε, σπάνια, φωτογραφιζόταν δημόσια με τους γονείς της, ποτέ δεν μειδίαζε κοσμικά. Χαμογελούσε πάντα διάπλατα, με αυτά τα χαμόγελα που δεν είναι στημένα, συγκρατημένα, που αφήνουν τα χείλη να ξεκολλήσουν το ένα από το άλλο.

Παλιές της συμμαθήτριες από το Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού περιγράφουν τη Λένα Σαμαρά ως έναν «πολύ γλυκό, ήρεμο, ευγενικό, έξυπνο άνθρωπο». «Ολοι έχουμε να πούμε και να θυμόμαστε τα καλύτερα – ήταν μια ευγενική, χαμηλών τόνων παρουσία, που ουδέποτε χρησιμοποίησε το όνομά της για το παραμικρό», δηλώνει στην «Κ» μία εξ αυτών. Μιλώντας για την Λένα Σαμαρά, αυτά τα επίθετα –γλυκιά, καλή, ευγενική– επανέρχονται διαρκώς από χθες, τη επομένη του αιφνίδιου τραγικού θανάτου, στα 34 της χρόνια, της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας Κρητικού.

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο στις 9 Ιουλίου του 2008 και σύντομα ξεκίνησε τις σπουδές της στο Λονδίνο. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο City St George’s, στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και στο British Academy of Interior Design, σύμφωνα με προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προχθές, γύρω στη 1 το μεσημέρι, και καθώς είχε αισθανθεί αδιαθεσία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο», το οποίο εφημέρευε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

Oπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, στο «Σισμανόγλειο» η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε από ομάδα του ιατρικού προσωπικού – νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο. «Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ. Καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν διαθέτει νευρολογική κλινική, αλλά οι εφημερίες καλύπτονται με δύο νευρολόγους που υπηρετούν στο νοσοκομείο, έπρεπε να μεταφερθεί σε άλλη μονάδα. Διακομίσθηκε «σταθεροποιημένη», όπως αναφέρεται, με ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη νευρολογική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», όταν έφτασε στον «Ευαγγελισμό» είχε τις αισθήσεις της. «Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της», σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, κατέληξε στις 07/08 στις 22.29». «Δυστυχώς», δήλωσε χθες το πρωί ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο».

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος μετέφερε τα συλλυπητήριά του στους δικούς της, σε μια στιγμή αβάσταχτης, ανείπωτης οδύνης.

Στη σελίδα του Αντώνη Σαμαρά στο Facebook, με άσπρα γράμματα πάνω σε μαύρο φόντο αναγράφεται η ημερομηνία της κηδείας της: «Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13.00». Τη Λένα, την τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, που έφερε το όνομα της γιαγιάς της Λένας Ζάννα και επέλεξε να ζήσει τη σύντομη ζωή της μακριά από τα φώτα, με ευγένεια και καλοσύνη.

