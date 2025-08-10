Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι της Δευτέρας η κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά -Τι ζήτησε η οικογένειά της (video)

Άτομα από την πολιτική σκηνή, φίλοι και συγγενείς θα πουν το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η Λένα Σαμαρά «έσβησε» ξαφνικά, σε ηλικία 34 χρόνων, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Κανένας δεν περίμενε πως μέσα σε λίγες ώρες θα αφήσει την τελευταία της πνοή, μετά από την αδιαθεσία που ένιωσε. Αν και ζήτησε άμεσα βοήθεια από γιατρό, η 36χρονη έπαθε επιληπτική κρίση και στη συνέχεια την μοιραία ανακοπή καρδιάς.

Ο πατέρας της, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αναρτήσεις στα social media, ανακοίνωσε πως η κηδεία της αγαπημένης του κόρης θα γίνει στη 1 το μεσημέρι, στον ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ νεκροταφείου Αθηνών.

«Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε καινούρια ανάρτηση με την οποία ζητούσε αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», τόνισε.

“Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :