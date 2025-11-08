Λευτέρης Αυγενάκης: «Δικαιώθηκα από την πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής – Κατέθεσα ως μάρτυρας και βουλευτής»

«Δικαιώθηκα από την πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής

Κατέθεσα ως μάρτυρας και βουλευτής»

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης

π. Υπουργός – Βουλευτής ΝΔ Ν. Ηρακλείου

Προσήλθα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής με καθαρή συνείδηση και πλήρη θεσμική ευθύνη. Δεν είχα τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να αποκρύψω. Είχα όμως πολλά να υπερασπιστώ: τη δουλειά μου, τους συνεργάτες μου και το έργο που με κόπο και διαφάνεια επιτελέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή είναι ξεκάθαρο: κανένα κατηγορητήριο εις βάρος μου, καμία πράξη, καμία υπογραφή που να συνδέεται με παρανομία.

Ό,τι ακούστηκε, στηρίχθηκε σε εικασίες και πολιτικές εντυπώσεις. Μα οι εντυπώσεις —όσο κι αν κάνουν θόρυβο— δεν αντικαθιστούν τα στοιχεία.

Δεν υπήρξα «υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ» — υπήρξα υπουργός όλης της αγροτικής Ελλάδας

Από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024 δεν υπηρέτησα έναν μόνο οργανισμό· υπηρέτησα μια ολόκληρη Ελλάδα που παράγει.

Αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, παραγωγούς· όλους όσους μοχθούν για να κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σημαντικός, αλλά είναι ένας μόνο κρίκος στο μεγάλο δίκτυο της αγροτικής πολιτικής. Ο ρόλος μου ήταν να συντονίσω, να διορθώσω, να χτίσω μια διοίκηση πιο καθαρή, πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική.

Μια θητεία μέσα στις κρίσεις

Ανέλαβα σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τον πρωτογενή τομέα:

τις πλημμύρες Daniel και Elias στη Θεσσαλία,

τις φωτιές σε Ρόδο και Έβρο,

την ενεργειακή και επισιτιστική κρίση,

τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη,

και το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων που αλλοίωνε τον κόπο του Έλληνα παραγωγού.

Κι όμως, μέσα σε αυτές τις αντιξοότητες, κρατήσαμε όρθιο το Υπουργείο.

Δώσαμε λύσεις, ακούσαμε την παραγωγή, σταθήκαμε δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου και διασφαλίσαμε την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους.

Μεταρρυθμίσεις που αφήνουν αποτύπωμα

Σε έναν μόλις χρόνο, προχωρήσαμε σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις:

Ν. 5087/2024 : για την πρότυπη κτηνοτροφία, την αλιεία, τη φυτοϋγεία και την αγροτική ανάπτυξη.

: για την πρότυπη κτηνοτροφία, την αλιεία, τη φυτοϋγεία και την αγροτική ανάπτυξη. Ν. 5136/2024 και Ν. 5184/2025 : για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη θωράκιση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

και : για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη θωράκιση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Νέος Κανονισμός ΕΛΓΑ – με εντατικό τρόπο δουλέψαμε, τον προετοιμάσαμε, χωρίς όμως να περάσει και να ψηφισθεί από την Βουλή.

Παράλληλα, πετύχαμε τριπλάσια στήριξη της Ελλάδας από το Γεωργικό Αποθεματικό της ΕΕ και ενεργοποιήσαμε τη συμμαχία EUMED-9, ενώνοντας τις φωνές των χωρών του Νότου απέναντι στις προκλήσεις της ΚΑΠ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νοικοκύρεμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όταν ανέλαβα λοιπόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν διοικητικά αδύναμος, τεχνολογικά πίσω, ανθρώπινα αποδυναμωμένος. Δεν έκλεισα τα μάτια — προχώρησα σε δράση:

Διασύνδεση με το κυβερνητικό νέφος (gov.gr) και ψηφιοποίηση των δεδομένων.

και ψηφιοποίηση των δεδομένων. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για εσωτερικούς ελέγχους και κυβερνοασφάλεια.

για εσωτερικούς ελέγχους και κυβερνοασφάλεια. Νομοθετική λύση για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Ν. 5087/2024, άρθρο 7).

Το Action Plan που υποβάλαμε εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα σε έναν μήνα, ικανοποιήθηκαν οι μισές ευρωπαϊκές παρατηρήσεις — κάτι που αναγνωρίστηκε επίσημα από τις Βρυξέλλες.

Η πολιτική είναι χώρος ευθύνης, όχι βολής

Δεν είδα ποτέ την πολιτική ως άμυνα.

Τη βλέπω ως ευθύνη.

Δεν φοβήθηκα τη διαφάνεια — την απαίτησα.

Δεν παρενέβην στη Διοίκηση — τη διόρθωσα.

Δεν υποσχέθηκα — έδρασα.

Εμπιστεύομαι τα στοιχεία, τους θεσμούς και τη Δημοκρατία.

Γιατί όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δε χρειάζεται υπερασπιστές.

Χρειάζεται ανθρώπους που έχουν το θάρρος να την πουν.

Κι εγώ αυτό έκανα!

Νιώθω λοιπόν βαθιά δικαιωμένος από την πορεία των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, και ικανοποιημένος, γιατί οι συνάδελφοί μου, αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, αντιλήφθηκαν την προσπάθεια της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πετάξει λάσπη, θεωρώντας ότι μ ’αυτόν τον τρόπο θα έχει μικροκομματικά οφέλη.

Εμείς, συνεχίζουμε την πορεία μας με περηφάνια, αξιοπιστία και εντιμότητα!