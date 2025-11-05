Λιανεμπόριο: Ξεκίνησαν ήδη οι προσφορές της Black Friday

Σε ρυθμό Black Friday ζει ήδη το ελληνικό λιανεμπόριο, καθώς αν και η περίφημη «Μαύρη Παρασκευή» των μεγάλων προσφορών είναι φέτος στις 28 Νοεμβρίου, οι προετοιμασίες έχουν αρχίσει εδώ και έξι μήνες, ενώ ήδη ξεκίνησαν δειλά οι πρώτες σχετικές διαφημίσεις, από κορυφαίες αλυσίδες πώλησης αθλητικών ειδών, οι οποίες διαφημίζουν Black Month και Black Deals, ενώ δεν λείπουν και οι προσφορές Pre Black Friday Clearance από αλυσίδες ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών. Στον χορό των προσφορών Black Friday έχουν ήδη μπει και εταιρείες πώλησης στρωμάτων, ενώ προσφορές έως 50% έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες αεροπορικές εταιρείες. Προσφορές Black Friday διαφημίζουν ήδη οι δύο βασικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία του DIY (do it yourself) και του οικιακού εξοπλισμού.

Ας σημειωθεί δε, ότι ενώ τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα συμμετείχαν κυρίως οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, τώρα πλέον η μόδα έχει καταλάβει όλο το λιανεμπόριο, αλλά ακόμη και την παροχή υπηρεσιών.

«Οι προσδοκίες των εμπόρων για το τετραήμερο 28 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου είναι πολύ μεγάλες. Τόσο διότι καταγράφεται σημαντικός τζίρος τα τελευταία χρόνια εκείνες τις ημέρες, όσο διότι επιθυμούμε έστω σε αυτές τις προσφορές να ανατραπεί η καθοδική πορεία που έχει καταγράψει από τις αρχές του χρόνου ο κλάδος», σημείωσε στην «Καθημερινή» ο πρόεδρος της Ελληνικής…