Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε έργα για την Αρκαδία, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5,6 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προχωρούν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (300.000 €), η συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Άστρους – Λεωνιδίου (600.000 €) και η ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης, προϋπολογισμού 4,79 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα αρνητικό ήταν το πρόσημο των χειμερινών εκπτώσεων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης, Παναγιώτης Πιτερός, καθώς ο τζίρος σημείωσε πτώση 10%-20% σε σχέση με πέρσι.

Ερώτηση για τον αποκλεισμό της Μεγαλόπολη από το υπό έκδοση «κοινωνικό ομόλογο» της ΔΕΗ κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως τονίζει, η απολιγνιτοποίηση έχει πλήξει και την περιοχή, ζητώντας την ένταξη των κατοίκων στο μέτρο στήριξης.

Έκκληση για καθαρισμό οικοπέδων και υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμος Τρίπολης, Γιώργος Οικονομόπουλος. Τόνισε ότι η απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων από ιδιωτικούς χώρους είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών, ενώ η ανεξέλεγκτη απόθεσή τους και η εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους επισύρουν πρόστιμα.