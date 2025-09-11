Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Ψαλίδι μπαίνει στα τεκμήρια διαβίωσης, το οποίο φθάνει έως 35% για τις κατοικίες, υπερβαίνει ακόμη και το 50% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και κυμαίνεται από 15% έως 30% για τα σκάφη αναψυχής. Την ίδια ώρα απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά που έχουν ίδιο εισόδημα.

Οι ανατροπές στα τεκμήρια διαβίωσης ενεργοποιούνται από τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν το 2026 και αναμένεται να δώσουν φορο-ανάσα σε 477.000 φορολογούμενους οι οποίοι πιάνονται στην παγίδα τους και φορολογούνται για μεγαλύτερα εισοδήματα πληρώνοντας έξτρα φόρους. Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογούμενων που θα πιάνονται στην απόχη της Εφορίας ενώ όσοι τελικά δεν θα μπορούν να γλιτώσουν θα πληρώνουν μικρότερο φόρο.

