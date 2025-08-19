Τελευταία Νέα
Λιμενική Αρχή Πύλου: Πως θα γίνει η μεταφορά πιστών στη Νήσο Πρώτη στις 22 και 23 Αυγούστου

Όπως ενημερώνει η Λιμενική Αρχή Πύλου, για τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Νήσου Πρώτης Τριφυλίας και για την εξυπηρέτηση των πιστών το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου , διατίθενται  δυο σκάφη.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα σκάφη: ‘’ ΛΑΜΠΡΟΣ Ι’’ Ν.Κ.633 και  ‘’ ΝΤΕΝΗΣ΄΄ Ν.Ζ. 306 τα οποία θα μεταφέρουν τους πιστούς  την 22-08-2025 από ώρα 18:00 και την 23-08-2025 από ώρα 07:00  από το λιμάνι Μαραθοπόλεως.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνετε για τα δρομολόγια και για την έκδοση εισιτηρίων στα κάτωθι τηλέφωνα:

Proti Cruises: 6972316745

ΝΤΕΝΗΣ Boat: 6958260053

