Ο μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου πηγάζει στην Αρκαδία και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό

Μαγευτικές εικόνες από το μεγαλύτερο ποταμό της Πελοποννήσου που πηγάζει στην Αρκαδία και εκβάλλει στον Κυπαρισσαϊκό.

Αμμώδεις όχθες, στενές νησίδες άμμου, χαμηλή βλάστηση αλλά και πλατάνια. Ηρεμία, γαλήνη και όλα τα υπέροχα χρώματα της φύσης συνθέτουν τις πανέμορφες εικόνες από τις εκβολές του ποταμού Αλφειού, στην Ηλεία.

Ο ποταμός πηγάζει από την Ασέα της Αρκαδίας και ένα κομμάτι της διαδρομής του είναι υπόγειο. Δέχεται νερά από καταβόθρες και τη λίμνη Τάκα, αλλά και από ένα σωρό ποταμούς, παραποτάμους και χειμάρρους: Ελισσώνα, Λούσιου, Λάδωνα, Ερύμανθου κ. ά. Περνά από το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης, ρέει σαν φυσικό σύνορο ανάμεσα στους νομούς Αρκαδίας και Ηλείας και εκβάλλει στον Κυπαρισσαϊκό κόλπο, δημιουργώντας στην απόληξή τους αυτά τα καταπληκτικά τοπία.

Το Δέλτα του είναι υδροβιότοπος κοντά στο χωριό Επιτάλιο, ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 ενώ προστατεύεται και από τη συνθήκη Ramsar.

πηγη gargalianoionline.gr