Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Μπαγκλαντές ως διακινητές των 39 μεταναστών

Με τους 39 μετανάστες να παραμένουν προσωρινά στις αποθήκες της Καλαμάτας, οι έρευνες των λιμενικών αρχών αποδίδουν αποτελέσματα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Μπαγκλαντές, ηλικίας 27 και 28 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές της ομάδας.

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 2025, όταν το Λιμενικό διέσωσε 39 άνδρες στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών (όλοι άντρες) στη θαλάσσια περιοχή 58 ν.μ. νότια της Καλαμάτας, τις απογευματινές ώρες χθες, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Μπαγκλαντές), ηλικίας 28 και 27 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων.

Οι διακινητές συνελήφθησαν για παράβαση του Ν. 5038/2023 «Κώδικας μετανάστευσης», του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».

Οι αλλοδαποί είχαν ξεκινήσει, τις πρώτες πρωινές ώρες την 15.08.2025, από άγνωστη ακτή πλησίον της Βεγγάζης Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα ή την Ιταλία. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.