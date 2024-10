Λίστα Fortune με τις 100 καλύτερες εταιρείες για να εργάζεται κάποιος στην Ευρώπη -Ποιες είναι στην Ελλάδα

Το Great Place To Work ανέλυσε πάνω από ένα εκατομμύριο απαντήσεις εργαζομένων στην έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος που διεξάγει για να αναδείξει τις εταιρείες όπου οι εργαζόμενοι είχαν σταθερά θετική εμπειρία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Σε μια νέα συνεργασία με το Fortune Europe, το Great Place To Work ανακοίνωσε την πρώτη Λίστα Fortune100 Best Companies to Work For in Europe.

Για να συντάξει τη λίστα, το Great Place To Work ρώτησε, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις εμπειρίες που οικοδομούν εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας. Οι ένα εκατομμύριο απαντήσεις προήλθαν από εταιρείες που είναι επιλέξιμες για ένταξη σε αυτή τη λίστα και η κατάταξη βασίζεται στις απαντήσεις τους.

