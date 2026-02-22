LIVE στο BEST η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού (video &pic’s)

Ένα τριήμερο Αποκριάς γεμάτο κέφι, χρώμα και ξεγνοιασιά, με πλούσιες εκδηλώσεις και αναβιώσεις εθίμων σε κάθε γωνιά της Μεσσηνίας, φτάνει στο αποκορύφωμά του! Το Καλαματιανό Καρναβάλι – το 13ο κατά σειρά – μεταμορφώνει σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, την Καλαμάτα σε ένα απέραντο σκηνικό χαράς, δημιουργίας και εξωστρέφειας.

Τα φώτα στρέφονται στην κεντρική πλατεία της πόλης, εκεί όπου χτυπά δυνατά η καρδιά των εκδηλώσεων. Η κορύφωση της φετινής διοργάνωσης έρχεται με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και την Τελετή Λήξης, σε μια εντυπωσιακή γιορτή με ευφάνταστα άρματα, εκατοντάδες καρναβαλιστές και πλήθος κόσμου που αναμένεται να κατακλύσει το κέντρο της πόλης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής.

Ζωντανή μετάδοση από την BEST

Όσοι δεν καταφέρουν να βρεθούν στην κεντρική πλατεία, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη Μεγάλη Παρέλαση και την Τελετή Λήξης σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την BEST, μεταφέροντας τον παλμό της Αποκριάς σε κάθε σπίτι.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης κάνει ο Γιώργος Κρικοριάν, δίνοντας τον ρυθμό στη μεγάλη γιορτή, ενώ τη μουσική επένδυση έχει ο DJ Νάσος Παπατζιμόπουλος, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κεφιού και ξεφαντώματος.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με μεγάλη συναυλία της Ήβη Αδάμου, η οποία αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό και να κλείσει το φετινό καρναβάλι με τον πιο δυναμικό και γιορτινό τρόπο.

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται με άκρως διασκεδαστικό τρόπο, στην Ακτή ΝΟΚ, με τα Καρναβαλοχρώματα και διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη από την ομάδα Polis Art Events.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

12:00 Καρναβαλοχρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

Από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πεζόδρομος Σφακτηρίας

Viva la Mexico – Dia de los Muertos

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – 18:00

ΠΑΡΤΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Group 5 – CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Closing party Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- Hello Kouroparty

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)(1821NotJustaBar)

Street party

Το δρώμενο της Ευετηρίας αναβιώνει την Καθαρά Δευτέρα στη Νέδουσα