Έκλεψε τις ενρτυπώσεις η μεγάλη παρέλαση του 166ου Καρναβαλιού της Μεσσήνης (video)

Φέτος, το καρναβάλι της Μεσσήνης συμπληρώνει 166 χρόνια και παραμένει μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της περιοχής, διατηρώντας ζωντανά τα παραδοσιακά δρώμενα που αναδεικνύουν την τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στην πόλη και στις κοινότητες, με αποκορύφωμα τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.
Χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες έλεαβαν μέρος ζωντανεύοντας τους δρόμους με γέλια, χορούς και πολύχρωμες στολές. Βασικό συστατικό; Η διασκέδαση και η απαραίτητη… καρναβαλική διάθεση!
Την καρναβαλική αυτή γιορτή παρακολουθήσατε LIVE από την τηλεόραση Best, με την τεχνογνωσία και την ποιότητα της Belogiannis Audio Visual, φέρνοντας το κέφι και την ατμόσφαιρα της παρέλασης απευθείας στο σπίτι σας.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
11:00 Παραδοσιακοί χοροί στην Κεντρική πλατεία και μετάβαση Φουστανελάδων στην Κρεμάλα.
12:00 Αναπαράσταση Δίκης και Απαγχονισμού της γριάς Συκούς από το Θ.Ε.Μ & Παραδοσιακά Κρεμάσματα στην Κρεμάλα.
13:00 Κεράσματα & παραδοσιακή φασολάδα από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης στην Κρεμάλα.
14:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων στην οδό Δημ. Κούτσικα (έναντι φούρνου Μυλωνά) .
14:30 Αναβίωση εθίμου «Η Βάμαινα με το μπουλούκι της» στους δρόμους της πόλης από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης.
15:00 Έναρξη Καρναβαλικής Παρέλασης στην Κεντρική πλατεία Μεσσήνης
-Βαρυσήμαντος λόγος του Βασιλιά Καρνάβαλου.
16:30 Μεγάλη μουσική συναυλία με τον καλλιτέχνη Sicario στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.
-Καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιούνται απoκριάτικα πάρτι στα καφέ-μπαρ, “Εβδόμη“, Ιζαμπώ, “Placebo”, “Rock café” στη Μεσσήνη.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ
10:30 Κούλουμα στην πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς Διοργάνωση : Εξωραϊστικός Μορφωτικός & Πολιτιστικός Αιπείας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
09:00 Κούλουμα – Πέταγμα Χαρταετού στο γήπεδο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρούσας Μεσσηνίας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
09:00 Πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Χατζή – Διοργάνωση Δ.Κ. Χατζή
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ
11:00 Κούλουμα και πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Βαλύρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
09:00 Πέταγμα χαρταετού στην τοποθεσία «Φάρος» παραλίας Πεταλιδίου.
Συμμετέχουν: Η Δ.Κ. Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου, μαθητές και Σύλλογοι Γονέων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου Πεταλιδίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.