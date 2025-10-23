Τελευταία Νέα
Live την Κυριακή στο BEST το ντέρμπι Πανιώνιος – Καλαμάτα

Η αγωνιστική δράση της Super League II συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο με αμείωτο ενδιαφέρον. Τα βλέμματα των Μεσσηνίων φιλάθλων είναι βεβαίως στραμμένα στο ντέρμπι της Καλαμάτας με τον Πανιώνιο, το όποιο είναι και τηλεοπτικό.

Δείτε LIVE την Κυριακή στις 14.00 το Πανιώνιος – Καλαμάτα στο Action24 και στο BEST.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις:

Μαρκό – Ολυμπιακός Β, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου 26/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Ηλιούπολη – Χανιά, Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Πανιώνιος – Καλαμάτα, Γήπεδο Πανιωνίου 26/10/25 14:00 ACTION 24

Παναργειακός – Athens Kallithea, ΔΑΚ Άργους 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης 25/10/25 15:00 SPORTAL.GR

