Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Στα 3,7 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου σε ιδιώτες τον μήνα Σεπτέμβριο

Στα 3,77 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημόσιου τον Σεπτέμβριο σε ιδιώτες με αποτέλεσμα να στερείται ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης (προς προμηθευτές και δανειστές) ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αρχίσει η αποκλιμάκωση των οφειλών, παραμένει άλυτο το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

«Πρωταθλητές» ανακηρύσσονται για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΠΥ και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δήμοι.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 3,77 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο, οριακά μειωμένο σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν 3,882 δισ. ευρώ αλλά είναι υψηλότερο κατά 717 εκατ. ευρώ η 23% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

