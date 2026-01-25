Λογγά: Χωρίς ασθενοφόρο και το 2026 – Σοβαρός τραυματισμός, μεταφορά με Ι.Χ. και ευθύνες που δεν μπορεί να κρυφτούν

Τελευταία Νέα
Γράφει ο Ηλίας Τσώλης

Ο χθεσινός σοβαρός τραυματισμός του ποδοσφαιριστή της ΑΕ Λογγάς, Κώστα Καψαμπέλη, δεν ανέδειξε μόνο την αγωνία και τον φόβο που παγώνει κάθε γήπεδο σε τέτοιες στιγμές. Αποκάλυψε, με τον πιο ωμό τρόπο, μια επικίνδυνη πραγματικότητα που συνεχίζει να στοιχειώνει το τοπικό ποδόσφαιρο.

Στο 2026, σε αγώνα επίσημου πρωταθλήματος, δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Και έτσι, ο τραυματίας ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα, μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν και κυρίως δεν επιτρέπεται να θεωρείται «κανονικότητα».

Η απουσία ασθενοφόρου δεν είναι απλώς παράλειψη. Είναι ρίσκο ζωής. Είναι η απόδειξη ότι κάποιοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την υγειονομική κάλυψη ως προαιρετική λεπτομέρεια και όχι ως αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση.

Γιατί το ερώτημα είναι απλό και αμείλικτο:

👉 Τι θα συνέβαινε αν η κατάσταση ήταν ακόμα πιο κρίσιμη;

👉 Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη αν υπήρχε καθυστέρηση με τραγικές συνέπειες;

Η ασφάλεια αθλητών, φιλάθλων και πολιτών δεν είναι πολυτέλεια, ούτε θέμα κόστους, ούτε γραφειοκρατική εκκρεμότητα. Είναι υποχρέωση. Και η συνεχιζόμενη απουσία οργανωμένης υγειονομικής κάλυψης βαραίνει αποκλειστικά όσους γνωρίζουν και επιλέγουν να κάνουν τα στραβά μάτια.

Το τοπικό ποδόσφαιρο δεν αντέχει άλλες «συγγνώμες εκ των υστέρων». Δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις μετά το κακό. Χρειάζεται πράξεις τώρα.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εδώ και τώρα η στελέχωση μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ, ώστε κανείς αθλητής να μην ξαναμπεί σε αυτοκίνητο αντί για ασθενοφόρο. Πριν το επόμενο περιστατικό δεν είναι απλώς σοβαρό, αλλά μη αναστρέψιμο.

Γιατί τότε, δεν θα μιλάμε για αμέλεια. Θα μιλάμε για ευθύνη.

*Δημοσιογράφος

