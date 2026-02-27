Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος από μαχαιριές – Στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά 19χρονος

Θρίλερ στο Λουτράκι με έναν 17χρονο νεκρό και άλλο έναν τραυματία. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της συμπλοκής με τον τραυματία να ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι είναι θύμα τροχαίου.

Όλα δείχνουν ότι η συμπλοκή στο Λουτράκι που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.02.2026).

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγη ώρα μετά, ένας 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».

Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά εμπλέκονται. Αν και ο 19χρονος υποστήριζε πως τραυματίστηκε στο τροχαίο, οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο 17χρονος.

