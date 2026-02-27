Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
27
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος από μαχαιριές – Στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά 19χρονος

Share

Θρίλερ στο Λουτράκι με έναν 17χρονο νεκρό και άλλο έναν τραυματία. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της συμπλοκής με τον τραυματία να ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι είναι θύμα τροχαίου.

Όλα δείχνουν ότι η συμπλοκή στο Λουτράκι που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.02.2026).

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγη ώρα μετά, ένας 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».

Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά εμπλέκονται. Αν και ο 19χρονος υποστήριζε πως τραυματίστηκε στο τροχαίο, οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο 17χρονος.

Πηγή: newsit.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode