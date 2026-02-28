Τελευταία Νέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λουτράκι: Ο 17χρονος προσπάθησε να σώσει τον 19χρονο φίλο του και δέχθηκε τη μοιραία μαχαιριά

Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τη συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.02.2026) στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το 17χρονο παιδί και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές και μία σύλληψη. Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, εκτιμάται πως σκότωσε το ανήλικο θύμα για έναν καθρέφτη οχήματος.

Από την προανάκριση και σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, προκύπτει πως 2 ομάδες νεαρών (ανάμεσα σε αυτούς και ανήλικοι) έδωσαν το ραντεβού – θανάτου σε απομακρυσμένο σημείο στο Λουτράκι, ώστε να διευθετήσουν το ζήτημα με τον σπασμένο καθρέφτη του οχήματος. Αν και συναντήθηκαν απλά για να λύσουν τις διαφορές τους, ο 17χρονος φέρεται πως κουβαλούσε μαχαίρι και επιτέθηκε στον 19χρονο, τραυματίζοντας τον στον θώρακα. Το γεγονός πως το μαχαίρι καρφώθηκε σε σημείο κοντά στην καρδιά, δείχνει στις αρχές πως ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας ήθελε να σκοτώσει, σχολιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ο 19χρονος από καθαρή τύχη ζει μιας και το χτύπημα αποδείχθηκε άστοχο.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι το ότι ο 17χρονος ήταν το παράπλευρο θύμα. Δέχθηκε την μοιραία μαχαιριά, στην προσπάθειά του να σώσει τον φίλο του.
