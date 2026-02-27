Τελευταία Νέα
Λουτράκι: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 17χρονου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, δεν παραδόθηκε. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

Για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, είχαν γίνει νωρίτερα 10 προσαγωγές από τις αστυνομικές Αρχές. Από την αιματηρή συμπλοκή, που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2/26) εκτός από τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πολλαπλές μαχαιριές, έχει τραυματιστεί και ο 19χρονος φίλος του.

Με γνώμονα την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικοί βαδίζουν στις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει μέχρι τώρα, ένα τρίτο άτομο μαχαίρωσε τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

Δείτε εικόνες από τη μεταφορά του φερόμενου ως δράστη από το ΑΤ Λουτρακίου, στην Ασφάλεια Κορίνθου:

