Υπόθεση Φοινικούντας: Ελεύθεροι δίχως περιοριστικούς όρους η σύντροφος του ανιψιού και ο επιστήθιος φίλος του

Ένα ακόμη επεισόδιο στην όλη υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας. Σε μία ακόμη μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκησε κοντά στις 7 ώρες η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού (ο οποίο κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός) και ο επιστήθιος παιδικός του φίλος βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και ακολούθως του Εισαγγελέα αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία σε βαθμό πλημμελήματος. Μετά και τα όσα ανέφεραν εκτενώς αφέθηκαν ελεύθεροι δίχως περιοριστικούς όρους. Μάλιστα από την πλευρά των νομικών τους εκπροσώπων Ιωάννη Βέρρα και Μαρίας Πλευριά σημειώθηκε πως δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις αρνούμενοι οποιαδήποτε σχέση ή ανάμειξη με οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας δηλώνοντας αθώοι, και, πως πια η υπόθεση μεταφέρεται σε ακροατήριο, με το αίτημα να διαχωριστεί η υπόθεση σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην κοινή αυτή διαδικασία και να αξιολογηθεί αυτοτελώς σε ένα άλλο δικαστήριο.