Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
27
Φεβρουάριος
TOP
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Υπόθεση Φοινικούντας: Ελεύθεροι δίχως περιοριστικούς όρους η σύντροφος του ανιψιού και ο επιστήθιος φίλος του

Share

Ένα ακόμη επεισόδιο στην όλη υπόθεση του διπλού φονικού της Φοινικούντας. Σε μία ακόμη μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκησε κοντά στις 7 ώρες η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού (ο οποίο κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός) και ο επιστήθιος παιδικός του φίλος βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και ακολούθως του Εισαγγελέα αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία σε βαθμό πλημμελήματος. Μετά και τα όσα ανέφεραν εκτενώς αφέθηκαν ελεύθεροι δίχως περιοριστικούς όρους. Μάλιστα από την πλευρά των νομικών τους εκπροσώπων Ιωάννη Βέρρα και Μαρίας Πλευριά σημειώθηκε πως δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις αρνούμενοι οποιαδήποτε σχέση ή ανάμειξη με οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας δηλώνοντας αθώοι, και, πως πια η υπόθεση μεταφέρεται σε ακροατήριο, με το αίτημα να διαχωριστεί η υπόθεση σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην κοινή αυτή διαδικασία και να αξιολογηθεί αυτοτελώς σε ένα άλλο δικαστήριο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode