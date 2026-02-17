Τελευταία Νέα
«Μάχη» για την απόκτηση των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή -Το υπ. Πολιτισμού στέλνει ειδικούς στο Βέλγιο

Την κινητοποίηση του κράτους προκάλεσαν οι φωτό που ήρθαν τυχαία στο φως από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Οι φωτογραφίες, οι οποίες προέρχονται από άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού της περιόδου της Κατοχής, εμφανίστηκαν σε δημοπρασία στο eBay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το ελληνικό κράτος και τους πολίτες.

Το υπουργείο Πολιτισμού έχει κινήσει ήδη τις σχετικές διαδικασίες απόκτησής τους εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αυθεντικές, αν και, όπως και το ίδιο λέει στην ανακοίνωσή του, είναι πολύ πιθανό να είναι.

Ταυτοποιήθηκαν δύο εκτελεσθέντες της Καισαριανής -Αποσύρθηκαν από το eBay οι φωτό, προσπάθεια από την Αθήνα να τις αποκτήσει
Πρόκειται για τις φωτό με την εκτέλεση 200 Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή από τους ναζί, το 1944, οι οποίες βγήκαν σε δημοπρασία στο eBay, η οποία μετά τον ντόρο διεκόπη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

