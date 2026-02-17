Τελευταία Νέα
Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας συμμετείχαν σε οδοιπορικό σε σημεία της Καλαμάτας, όπου Καλαματιανοί και Μεσσήνιοι μαρτύρησαν κατά τη γερμανική Κατοχή

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ιστορικός περίπατος από μαθητές και μαθήτριες του 3ο ΓΕΛ Καλαμάτας, συνοδευόμενους από τους επιβλέποντες καθηγητές τους, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα «Το Ολοκαύτωμα: Ευρωπαϊκή τραγωδία – Ελληνική εμπειρία». Η δράση εντάσσεται τόσο στις πρωτοβουλίες «Ενεργού Πολίτη» όσο και στην προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών σε διεθνές συνέδριο με θέμα το Ολοκαύτωμα, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Μουσείου Άουσβιτς.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τον κ. Ηλία Μπιτσάνη σε ένα ουσιαστικό οδοιπορικό σε σημεία της Καλαμάτας, όπου Καλαματιανοί και Μεσσήνιοι μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου ενημερώθηκαν διεξοδικά για τα ιστορικά γεγονότα, προβληματίστηκαν δημιουργικά και συγκέντρωσαν πολύτιμο υλικό για την εκπόνηση των εργασιών τους.

Πέρα από τη γνωστική διάσταση της δράσης, η εμπειρία αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και ενσυναίσθησης, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τη βιωματική προσέγγιση της ιστορικής μνήμης.

Το σχολείο μας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Ηλία Μπιτσάνη για την ανιδιοτελή και σταθερή προσφορά του. Κάθε φορά που του ζητείται η αρωγή του, ανταποκρίνεται άμεσα, με εξαιρετική προθυμία και διάθεση, μοιραζόμενος με τους μαθητές μας τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του.

